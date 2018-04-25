Портрет с сюжетом.

Нужно сделать на компе портрет двух человек с сюжетом. Футболисты держат двух человек на руках, сбоку стоит Роналду с со своим "победным" выражением лица.

https://clip2net.com/s/3TL2yhq

Есть пример того, что хочу видеть.

3 лица должны быть похожи - парень, его девушка и Роналду с этим выражением лица и в такой позе. Есть дополнительные фото этих людей.