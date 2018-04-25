Портрет с сюжетом.

Ищу художника для прорисовки некоторых геометрических элементов для стен квартиры (на выходе jpg). Опыт работы с дизайном интерьера не требуется, задачи по силу любому художнику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать на компе портрет двух человек с сюжетом. Футболисты держат двух человек на руках, сбоку стоит Роналду с со своим "победным" выражением лица.
https://clip2net.com/s/3TL2yhq
Есть пример того, что хочу видеть.
3 лица должны быть похожи - парень, его девушка и Роналду с этим выражением лица и в такой позе. Есть дополнительные фото этих людей.
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