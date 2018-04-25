Портрет с сюжетом.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать на компе портрет двух человек с сюжетом. Футболисты держат двух человек на руках, сбоку стоит Роналду с со своим "победным" выражением лица. 

 https://clip2net.com/s/3TL2yhq

 Есть пример того, что хочу видеть. 

 3 лица должны быть похожи - парень, его девушка и Роналду с этим выражением лица и в такой позе.  Есть дополнительные фото этих людей. 

6 лет назад
guest_15246783012351
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Художник для росписи стен

    Ищу художника для прорисовки некоторых геометрических элементов для стен квартиры (на выходе jpg). Опыт работы с дизайном интерьера не требуется, задачи по силу любому художнику.

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать детский комикс

    Простой детский комикс про ослика и хомячка.  Книга будет напечатана в твёрдом переплете пока небольшим тиражом до 500 штук.  Иллюстратор соответственно станет соавтором.  Напишите, пожалуйста, примерную стоимость за 1 иллюстрированную страницу.  Пример по стилю (ооооооочень примерно) прикрепляю.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать в каллиграфии проект родового древа

    Необходимо в максимально кратчайший срок нарисовать Генеалогическое древо (Родовое древо) в соответствии со схемой в pdf во вложении для его последующей печати масштабом примерно 1.5мх1м. Могу отправить в других форматах.  Дизайн должен быть примерно схожим ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Центр Красоты "Клюква"

    Добрый день. Планируем открытие Центра красоты под названием "Клюква". Необходима разработка логотипа/дизайна для следующих позиций: 1. Вывески(наружная реклама)- панели, лайтбоксы, кронштейны, в зависимости от объекта. 2. Режимник 3. Price list. 4. Шаблон для объявленийвнутри салона. 5. Форма сотрудников. 6. Уголок потребителя. 7. Бэйджи с брендированнойверевочкой 8. ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание логотипа

    Требуется создать логотип на основе 3х фотографий, изображение векторное, само лого из 3х цветов. Основная идея есть, понадобится только фантазия в небольших деталях.

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    Нужно нарисовать иллюстрацию (портрет) и написать несколько слов под ней. Оплата Яндекс Деньги и Сбербанк. Бюджет 500₽. Пример: https://www.instagram.com/aalllinaaa/ (вот такая стилистика)

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад