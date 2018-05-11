Оформление презентации

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок209 просмотров
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оформить презентацию в деловом стиле. 

26 листов. Сама презентация готова, нужно облагородить и сделать приятной для восприятия. 

6 лет назад
efremov_bwt
Алексей 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
del_230518
Удален 
24 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$10
2 дня
В целом, как дизайнера могу рекомендовать. Т.к. сам дизайн получился удачным. Дизайнер профессиональный. Идею смог уловить и реализовать. По срокам все не так хорошо получилось.
Моя первая сделка на weblancer.net завершена на 50% — в целом претензии отсутствуют. Изначально заказчик был проинформирован о возможностях создания презентации в другом формате с выдачей материалов в формате JPEG, годных для презентации. По договоренностям предоплаты, и завершению работ, пропал по важной причине майских праздников, в коммуникабельности предпочитает skype. Переносить текст захотел самостоятельно о чём проинформировал меня в переписке.