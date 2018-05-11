Оформление презентации

Ищу художника для прорисовки некоторых геометрических элементов для стен квартиры (на выходе jpg). Опыт работы с дизайном интерьера не требуется, задачи по силу любому художнику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
оформить презентацию в деловом стиле.
26 листов. Сама презентация готова, нужно облагородить и сделать приятной для восприятия.
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