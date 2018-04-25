Нарисовать в каллиграфии проект родового древа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Необходимо в максимально кратчайший срок нарисовать Генеалогическое древо (Родовое древо) в соответствии со схемой в pdf во вложении для его последующей печати масштабом примерно 1.5мх1м. Могу отправить в других форматах.  Дизайн должен быть примерно схожим с примерами во вложении, в цвете или без не имеет значения. Было бы круто в стилистике рукописной каллиграфии. Рассмотрю варианты

6 лет назад
guest_1524747342906
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад