Прорисовка изображений

Нужно сделать на компе портрет двух человек с сюжетом. Футболисты держат двух человек на руках, сбоку стоит Роналду с со своим "победным" выражением лица. https://clip2net.com/s/3TL2yhq Есть пример того, что хочу видеть. 3 лица должны быть похожи - парень, ...