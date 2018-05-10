Презентация

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки250 просмотров
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6 лет назад
efremov_bwt
Алексей 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
VitaV
Ольга 
60 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$2
2 дня
Полностью могу рекомендовать Ольгу. Прекрасный дизайн. Умеет слышать и чутко воспринимать просьбы заказчика. Работать комфортно.
Отличный профессиональный заказчик. Четко поставлена задача. Всем крайне рекомендую!
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