Отрисовка

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки222 просмотра
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Здравствуйте!

Могли бы отрисовать картинку в вектор?

Необходимо вместо человека нарисовать мотоцикл

И вместо нижних линий - огонь (мотоцикл оставляет след огня)

6 лет назад
RavenShop
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mastiks
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$7
1 день
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