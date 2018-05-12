Мультяшная иллюстрация по фотографиям

Есть 26 изображений после Xerox. Весь объем во вложении Их нужно перевести в вектор, некоторые немного "дорисовать", там где есть пропуски (контуры головы, глаз, губ) Все в ч/б Времени - 1,5 недели Жду от вас лучшую цену