Перевод из растра в вектор

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок295 просмотров
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Есть 26 изображений после Xerox. Весь объем во вложении

Их нужно перевести в вектор, некоторые немного "дорисовать", там где есть пропуски (контуры головы, глаз, губ)

Все в ч/б

Времени - 1,5 недели

Жду от вас лучшую цену

6 лет назад
osipov108
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Caliope
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
15 дней назад
6 лет назад
$10
2 дня
Приятно, когда получаешь больше чем ожидаешь. Наталья в этом плане отличный специалист. На письма отвечает быстро, соблюдает срок. С полуслова понимает, что хочет клиент, к предложенному добавляет свои варианты. В результате работа выполнена на отлично. В дальнейшем буду еще заказывать! Всем рекомендую!
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