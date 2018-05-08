Перевод из растра в вектор

Приятно, когда получаешь больше чем ожидаешь. Наталья в этом плане отличный специалист. На письма отвечает быстро, соблюдает срок. С полуслова понимает, что хочет клиент, к предложенному добавляет свои варианты. В результате работа выполнена на отлично. В дальнейшем буду еще заказывать! Всем рекомендую!