Перенести маршрут с гугл-карт на файл psd

Будет предоставлен доступ к карте гугл, на которой отмечены 2 маршрута.

Эти маршруты (только маршруты) нужно будет перенести на уже готовую карту данной местности в фотошопе. Основное требование здесь - чтобы маршруты при наложении совпадали с реальной картой -дорогами, городами и проч. т.е. нужно будет совместить масштабы. Так же маршруты нужно будет разбить на несколько частей\слоев.

Порядок оплаты : если договариваемся о сотрудничестве, я выбираю вас исполнителем, вы выполняете работу, показываете jpg, я принимаю, оплачиваю, вы передаете готовый файл psd.