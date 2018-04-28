Дизайн элементов декора

О книге: [url=https://www.weblancer.net/projects/kopirajting-48/napisat-knigu-pro-to-kak-dobitysya-passivnogo-stabilynogo-biznesa-907862/]https://www.weblancer.net/projects/kopirajting-48/napisat-knigu-pro-to-kak-dobitysya-passivnogo-stabilynogo-biznesa-907862/[/url] Картинки должны быть профессионально сделаны (чтобы вызывали уважение в профессиональности книги) при недорогой цене. Можно брать готовые за базу (дешевле), или рисовать свои (дороже).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте: Перегородки, элементы декора из пластика или поликарбоната (белый, ЧБ или разноцветный). Стилизация на тему классической музыки. Предполагаются 4 зала Бах, Моцарт, Шуберт и Чвйковский. Пример декора, по типу которого нужен - прикрепляю. Какие именно элементы декора - на Ваш вкус. Никаких рамок. Свободный полет фантазии и грамотная компановка слоев в Photoshop (Illustrator или др) Corel либо в 3D. Предложенный вариант наложить на любое помещение в светлых тонах (банкетный зал, ресторан либо в крайнем случае просто помещение со светлыми стенами).
Ищу дизайнера, с которым можно было бы плодотворно сотрудничать на регулярной основе (объемом интересной работы обеспечу.)
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