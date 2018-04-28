Дизайн элементов декора

О проекте: Перегородки, элементы декора из пластика или поликарбоната (белый, ЧБ или разноцветный). Стилизация на тему классической музыки. Предполагаются 4 зала Бах, Моцарт, Шуберт и Чвйковский. Пример декора, по типу которого нужен - прикрепляю. Какие именно элементы декора - на Ваш вкус. Никаких рамок. Свободный полет фантазии и грамотная компановка слоев в Photoshop (Illustrator или др) Corel либо в 3D. Предложенный вариант наложить на любое помещение в светлых тонах (банкетный зал, ресторан либо в крайнем случае просто помещение со светлыми стенами).

Ищу дизайнера, с которым можно было бы плодотворно сотрудничать на регулярной основе (объемом интересной работы обеспечу.)