Дизайн элементов декора

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки187 просмотров
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О проекте: Перегородки, элементы декора из пластика или поликарбоната (белый, ЧБ или разноцветный). Стилизация на тему классической музыки. Предполагаются 4 зала Бах, Моцарт, Шуберт и Чвйковский. Пример декора, по типу которого нужен - прикрепляю. Какие именно элементы декора - на Ваш вкус. Никаких рамок. Свободный полет фантазии и грамотная компановка слоев в Photoshop (Illustrator или др) Corel либо в 3D. Предложенный вариант наложить на любое помещение в светлых тонах (банкетный зал, ресторан либо в крайнем случае просто помещение со светлыми стенами).

Ищу дизайнера, с которым можно было бы плодотворно сотрудничать на регулярной основе (объемом интересной работы обеспечу.) 

6 лет назад
arielgrant
Грант 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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