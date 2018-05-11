Детализация PDF документа и сайта(текст перекопировать)

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок248 просмотров
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-Задача перенести вручную текстовые блоки из PDF в EXCELL.  (3 страницы) 

-www.industrial.markets  – копируем с сайта и вставляем текст в EXCELL 

-www.industrial.markets/tokensale.html  – копируем с сайта и вставляем текст в EXCELL 

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Документ и пример как надо прикрепляю

6 лет назад
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
maximgaponenko
Максим 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Роман очень хорошо поработал с задачей и выполнил ВСЕ задачи. Отмечаю вежливость, корректность работы и то, что он постоянно был на связи (что позволило более качественно решить поставленную задачу и достичь отличного результаты).
Остались только приятные впечатления после работы с Ильдаром, так четкое тз, был вежлив и грамотно обрщал внимания на все детали в процессе работы над проектом
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