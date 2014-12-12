Дизайн макет Билборда

$50
Наружная рекламаЗакрыт33 заявки339 просмотров
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Здравстуйте коллеги, мне необходимо оперативно разработать дизайн-макет билборда 6-3 м

о компании:

Центр активного отдыха.

Прокат спорт. инвентаря: каток, коньки, лыжи, ватрушки.

Располагаемся в г. Сестрорецк (Санкт-Петербург),

Приморское шоссе 38 км. на территории

санатория "Дюны"

Сам билборд расположен на шоссе на повороте к нам. (1 км)

Примерный макет наброском в приложении

9 лет назад
igorspin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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