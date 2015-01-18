Дизайн Плаката Мебельной тематики 1000Х800мм

В очередной раз получается что выбор исполнителя падает на Станислава. Только сейчас получил готовый макет плаката именно того что был мне нужен, сделали мелкие корректировки и вот уже через 8 минут у меня на моем компьютере готовый макет для печати плаката. Очень доволен, рекомендую Станислава как профессионального мастера своего дела. Уверен что еще не один раз обращусь к Станиславу за помощью в работе.