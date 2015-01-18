Дизайн Плаката Мебельной тематики 1000Х800мм

Здравствуйте! Нужен макет для баннера. Текст есть.Полное ТЗ-вышлю на почту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени Уважаемые Фрилансеры!
Нужно нарисовать дизайн плаката размеров 1000 мм на 800 мм.
Логотип имеется, цветовая гамма имеется.
Нужно что-то креативное чтобы привлекало внимание.
Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене!
Главные условия подачи заявки : Указывайте сумму за которую Вы выполните заявку и срок исполнения.
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