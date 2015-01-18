Дизайн Плаката Мебельной тематики 1000Х800мм

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Доброго времени Уважаемые Фрилансеры!

Нужно нарисовать дизайн плаката размеров 1000 мм на 800 мм.

Логотип имеется, цветовая гамма имеется.

Нужно что-то креативное чтобы привлекало внимание.

Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене!

Главные условия подачи заявки : Указывайте сумму за которую Вы выполните заявку и срок исполнения.

9 лет назад
WMmagnat
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$6
2 дня
В очередной раз получается что выбор исполнителя падает на Станислава. Только сейчас получил готовый макет плаката именно того что был мне нужен, сделали мелкие корректировки и вот уже через 8 минут у меня на моем компьютере готовый макет для печати плаката. Очень доволен, рекомендую Станислава как профессионального мастера своего дела. Уверен что еще не один раз обращусь к Станиславу за помощью в работе.
Сотрудничество с Алексеем гарантирует только приятные впечатления. Полное доверие мнению дизайнера, собственные толковые идеи и оперативные комментарии по поводу работы, с оплатой тоже никаких проблем. Рекомендую!