Разработка макета для баннера

Наружная рекламаЗавершен35 заявок296 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен макет для баннера. Текст есть.Полное ТЗ-вышлю на почту!

9 лет назад
lunika31
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
9 лет назад
$7
1 день
Отлично справилась с поставленной задачей !
Спасибо за проект)
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