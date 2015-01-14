Оформить барную стойку, используя логотип
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Для создания рекламного баннера для печати требуется перерисовать в векторе рисунок (в приложении).
Размер печати 1 метр на 2,5
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