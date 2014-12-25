Нужно доработки сделать по афише

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Нужно доработки сделать по афише задание в приложение мне макет нужен для браузера так что в любом формате на выходе нужно получить

9 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад