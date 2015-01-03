Нарисовать афишу выступления музыкальной группы

Наружная рекламаЗакрыт30 заявок343 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Размер А2. Есть фото. Есть логотип заведения в котором проходит выступление. Фантазия ваша...Просьба без хорошего портфеля не обращаться.

9 лет назад
larrygrant2
Антон 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад