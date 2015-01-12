Дизайн плаката

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Нужно разработать дизайн плаката на дверь с описание услуг для имидж студии

То есть находим фон на него помещаем пару работ от студии и пишем список услуг, а снизу тел для записи

Размер плаката будет 48 на 95 см

9 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад