Создание дизайна баннера об услугах компании

Баннер будет размещен на улице, на заборе перед входом в офис компании. Поэтому желательно чтобы вся информация была заметна и читаема, лаконична, обязательно наличие картинки (фотографии) так как специфика компании связанная с модой и красотой.

В приложении скриншот с информацией которая должна быть представлена.