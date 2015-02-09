Создание дизайна баннера об услугах компании

Наружная рекламаЗавершен24 заявки244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Баннер будет размещен на улице, на заборе перед входом в офис компании. Поэтому желательно чтобы вся информация была заметна и читаема, лаконична, обязательно наличие картинки (фотографии) так как специфика компании связанная с модой и красотой.

В приложении скриншот с информацией которая должна быть представлена.

9 лет назад
ok-models
36 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Все отлично, проблем не было.
Все отлично! Рекомендую!