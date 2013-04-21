Доработать магазин на PrestaShop

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Доброго времени суток. Требуется доработать магазин на движке PrestaShop.

1. Доделать отправку письма пользователю и администратору при заказе.

2. Оптимизировать сайт для мобильных устройств.

Сайт: http://makeupsale.ru

Жду от вас стоимость и сроки. Спасибо.

PrestaShop
12 лет назад
Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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