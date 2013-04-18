Интернет-магазин под ключ

Здравствуйте.

Нужен установленный и настроенный интернет магазин (нарисовать, сверстать, настроить скрипты).

Наполнение и последующие действия пока не нужны.

ТЗ смотрите во вложении.

Пожалуйста, указывайте реальные сроки и реальную цену за указанный объем. Если нужно что-то уточнить - пишите в личку, всем отвечу.

Так же очень важно увидеть, на какой технологии предлагаете строить сайт. Это тоже будет влиять на выбор.

Ознакомьтесь с коротким ТЗ и жду ваших предложений.