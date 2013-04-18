Webasyst Shop-Script, обновление, доработка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки119 просмотров

Доброго времени суток!

Нужно обновить и проделать мелкую работу по доработке интерфейса\правке ошибок в шаблоне webasyst Shop-Script.

Четкое ТЗ при личном общении.

Webasyst
12 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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