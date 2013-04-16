Имеется: интернет-магазин, работающий на платформе InSales (тема Hi-Tech): http://steklopodem.ru/ Требуется: 1. Доработать шаблон интернет-магазина на платформе InSales (платформу оставляем), дополнив его т.н. продающими триггерами: - ...
Несложный классный интернет-магазин
Требования к созданию интернет-магазина:
• Возможность оформление товара без обязательной регистрации.
• Каталог состоит из брендов, и дерева категорий и подкатегорий.
• Блок «Последние просмотренные вами товары».
• Корзина, оформление заказа, выбор способа доставки, выбор способа оплаты (наличные, безналичные(с возможностью автоматического формирования счета на оплату), банковские карты +возможность малой кровью допилить привязать свои платежки).
• Настраиваемый фильтр по параметрам товаров.
• Возможность задавать различные параметры(характеристики)\группы параметров для различных категорий товаров.
• Возможность комментировать товар.
• Возможность оценивать товар.
• Возможность выставлять скидки - напр. у товара высвечивается «Акция».
• Сравнение аналогичных товаров.
• С этим товаром чаще всего покупают.
• Блок «Хиты продаж».
• Возможность ведения справочника поставщиков и их реквизитов + возможность привязать каждый товар или группу к одному или нескольким поставщикам
• Возможность для любого (неспециальнообученного человека) легко добавлять и редактировать базу товаров.
• Возможность импорта и экспорта в xls или csv всех элементов и атрибутов (и их связей естественно) хранящихся в базе.
Требования к наполнению интернет-магазина:
• http://www.visa-gienger.ru/catalog.html (информацию о товарах необходимо взять из расположенных здесь pdf).
• http://elektro-prof.ru/index.php (информацию о товарах необходимо получить путем парсинга).
• http://redekor.ru/ (информацию о товарах необходимо получить путем парсинга).
Пожелания к платформе:
• Распространенность (супер-классная, но при этом суперэксклюзивная платформа которая разработана и может сопровождаться только Вами, категорически не интересует).
• Модульность (возможность добавления 90% дополнительного функционала путем разработки и подключения модуля - не внося ручные изменения в код платформы).
К исполнителю у меня всего 3 простых пожелания:
1. Профессионализм в данной области
2. Профессионализм в данной области
3. Профессионализм в данной области
прошу в ответе указать название платформы на которой предлагаете реализовать и дать ссылку хотя бы на один сделанный Вами интернет магазин.
P.S. и вот еще, поднять opencart, спарсить ContentDownloader'ом redekor.ru и подключить модули я могу сам, именно поэтому мне нужен ПРОФЕССИОНАЛ, который сделает это быстрее, лучше, а может еще и посоветует что-то из того что я упустил.
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