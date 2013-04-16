Несложный классный интернет-магазин

Требования к созданию интернет-магазина:

• Возможность оформление товара без обязательной регистрации.

• Каталог состоит из брендов, и дерева категорий и подкатегорий.

• Блок «Последние просмотренные вами товары».

• Корзина, оформление заказа, выбор способа доставки, выбор способа оплаты (наличные, безналичные(с возможностью автоматического формирования счета на оплату), банковские карты +возможность малой кровью допилить привязать свои платежки).

• Настраиваемый фильтр по параметрам товаров.

• Возможность задавать различные параметры(характеристики)\группы параметров для различных категорий товаров.

• Возможность комментировать товар.

• Возможность оценивать товар.

• Возможность выставлять скидки - напр. у товара высвечивается «Акция».

• Сравнение аналогичных товаров.

• С этим товаром чаще всего покупают.

• Блок «Хиты продаж».

• Возможность ведения справочника поставщиков и их реквизитов + возможность привязать каждый товар или группу к одному или нескольким поставщикам

• Возможность для любого (неспециальнообученного человека) легко добавлять и редактировать базу товаров.

• Возможность импорта и экспорта в xls или csv всех элементов и атрибутов (и их связей естественно) хранящихся в базе.

Требования к наполнению интернет-магазина:

• http://www.visa-gienger.ru/catalog.html (информацию о товарах необходимо взять из расположенных здесь pdf).

• http://elektro-prof.ru/index.php (информацию о товарах необходимо получить путем парсинга).

• http://redekor.ru/ (информацию о товарах необходимо получить путем парсинга).

Пожелания к платформе:

• Распространенность (супер-классная, но при этом суперэксклюзивная платформа которая разработана и может сопровождаться только Вами, категорически не интересует).

• Модульность (возможность добавления 90% дополнительного функционала путем разработки и подключения модуля - не внося ручные изменения в код платформы).

К исполнителю у меня всего 3 простых пожелания:

1. Профессионализм в данной области

2. Профессионализм в данной области

3. Профессионализм в данной области

прошу в ответе указать название платформы на которой предлагаете реализовать и дать ссылку хотя бы на один сделанный Вами интернет магазин.

P.S. и вот еще, поднять opencart, спарсить ContentDownloader'ом redekor.ru и подключить модули я могу сам, именно поэтому мне нужен ПРОФЕССИОНАЛ, который сделает это быстрее, лучше, а может еще и посоветует что-то из того что я упустил.