Дизайн, шаблон для Виртуемарт

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Закрыт4 заявки121 просмотр

Требуется создать шаблон (дизайн + верстка) под движок Джумла+Виртуемарт (версии последние – 2.5.9 и 2.0.20). Магазин футболок/кружек и т.д. примерно как _printdirect.ru

Joomla
12 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров