Дизайн, шаблон для Виртуемарт

Здравствуйте! Необходимо сделать копию такого интернет-магазина на http://www.sendflowers.ru/ Дизайн сайта и расположение блоков на главной странице сделать аналогичным http://megaflowers.ru или http://www.sendflowers.ru/ . ТЗ прикрепляю. Предлагайте свои цены и сроки. И на какой CMS ...