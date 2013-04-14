Нужно создать интернет-магазин

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок348 просмотров

Здравствуйте! Необходимо сделать копию такого интернет-магазина на http://www.sendflowers.ru/

Дизайн сайта и расположение блоков на главной странице сделать аналогичным http://megaflowers.ru или http://www.sendflowers.ru/ . ТЗ прикрепляю. Предлагайте свои цены и сроки. И на какой CMS будет реализовано? Без предоплаты, оплата поэтапно, например 40% сделали за этот процент выполненного получили оплату. Данные заявок скрыты.

12 лет назад
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

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