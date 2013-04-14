Есть сайт miradar.ru, CMS VamShop. Нужно исправить ошибки в сайте ( их не много) и внести не большие дополнения. Подробнее готов обсудить в скайпе.
Задачи в интернет-магазине на Друпале. Уберкарт
Есть ряд задач по доработке интернет-магазина на Drupal 6.
Доработки – не значит, что все было сделано криво изначально! Задачи в рамках техподдержки. Задачи появляются время от времени, но постоянно, нужен постоянный человек на мелкие задачи время от времени по данному проекту.
На данный момент сейчас 10 задач. После этого будет еще ряд задач.
0000085 Ставить печать на счет
В зависимости от выбора продавца (клиент, при оформении заказа указывает через какую компанию-продавца он хочет купить (есть компания с НДС и без НДС), необходимо прикреплять оттиск печати на счет в админке в зависимости от того, какую компанию клиент выбирает
0000084 При редактировании счета сделать возможность ввести скидку
Сделав заказ заказчик начинает звонить и просить скидку, надо дать возможность менеджеру на вкладке «редактировать заказ» возле каждой позиции указать скидку, далее необходимо, чтобы сумма всех скидок была сосчитана и в счете появилась надпись «Вам предоставлена скидка в размере …» Эта надпись долна быть расположена ниже таблицы и других надписей про НДС и т.п.
на стр. редактировать заказ цифра скидки тоже должна присутствовать после Итого
0000081 Нужен артикул поставщика
Когда вводим товар, присваиваем ему артикул, но он не совпадает с артикулом поставщика. Требуется чтобы к товару прицеплялся еще и артикул поставщика (если он есть). И еще и название поставщика. Т.е. товар мы можем покупать для перепродажи у разных поставщиков и с разными артикулами. Короче говоря множественный параметр.
Далее требуется, чтобы в админке появилась возможность смотреть какие товары и у кого надо закупить к счету, выписанному заказчику., а также редактировать, делать распечатку их и отправлять по мылу поставщику.
0000079 Сделать возможность добавления дробного количества товара
Некоторые товары измеряются в минимально возможных количествах например 3,32м дюралайта. Надо чтоб корзина поддерживала возможность добавлять такие количества.
Необходимо несколько расширить поле «количество» над корзиной, чтоб туда влезало трехзначное число с запятой
0000078 Курсы валют не соответствуют текущим
На световых буквах на 2ом уровне скидка отображается прямо поверх менюшек для выбора цвета и т.п. Надо найти ей на этом уровне другое место, может прямо в пределах блока с фотографией, напр. в правый верхний угол?
На первом уровне скидка отображается отлично — (ссылку дам при обсуждении)
0000071 Найти место для значка скидка
На световых буквах на 2ом уровне скидка отображается прямо поверх менюшек для выбора цвета и т.п. Надо найти ей на этом уровне другое место, может прямо в пределах блока с фотографией, напр. в правый верхний угол?
На первом уровне скидка отбражается отлично, а на втором — нет
0000041 пропал редактор в таксономии
нет возможности нормально редактировать, есть только окно с текстами и тэгами, а раньше был нормальный редактор
0000042 Неправильный редирект
По многим запросам в яндексе мы на первых позициях, но кликнув попадаем например на такую страницу
(ссылку после обсуждения)
как сделать, чтобы был редирект на нормальную страницу?
0000043 Пропали заголовки
Пропали в описаниях под фотографией товара (над таблицей) заголовки типа «ширина» «материал», «вид» и т.п. (ссылка после обсуждения)
0000044 Валюта и рубли в стоимости
Очень часто наблюдаю такую картину — при открытии странички товар который стоит первым в таблице, его цена отображается в валюте, а не в рублях. Остальные пункты таблицы отображаются нормально. Если при этом положить товар в корзину, то там он уже будет в рублях. Если после этого нажать кнопку заказать чего нибудь еще, то тогда уже в таблице все станет нормально.
ЗНАНИЕ УБЕРКАРТ!!!!!!!!!!
ВАЖНО: Пожалуйста, нужны люди, которые ХОРОШО знают Drupal и делали на нем уже что-то. Если Вы думаете, что разберетесь с Друпалом на раз-два не видев его до этого ни разу в глаза – то сильно ошибаетесь, не занимайте мое время.
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