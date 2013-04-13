Довести до ума. Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки116 просмотров

Есть сайт на Joomla. На нем есть страница коллекции примеры: (при личном общении)

После ознакомления ниже, и готовности взять задание, пишите на job_oleg.d

Сейчас они уже работают, все настроено. Но есть нужда полностью переделать эти страницы. Дизайн уже готов.

В текущей версии основная проблема с представлением фотографий. Они выглядят явно совсем не очень (это можно проверить зайдя на страницу товара, посмотрев ту же фотографию, но с другим фоном — она выглядит существенно лучше). Вторая проблема со слайдером, он слишком сложный и накрученный, из-за чего появляются проблемы в некоторых браузерах/мобильных устройствах.

Уточню, что фотографии для слайдера берутся, конечно же, автоматически из коллекции: берутся титульные (первые) фотографии у товаров.

К ТЗ я дам макеты (в .jpg и .psd) как нужно переделать страницы коллекций. Меняется практически все.

1. Принципиальное изменение фона на странице коллекции. При этом, на других страничках фон должен остаться прежним.

2. Слайдер существенно упрощается технологически. Поэтому огромное требование к тому, чтобы все отлично отображалось во всех браузерах, ни в чем не глючило, (да, IE 6 в расчет брать не будем), а также на мобильных устройствах, планшетах. Поэтому перед тем как брать какой-нибудь слайдер для доделки — имеет смысл сначала убедиться: кроссбраузерный ли он.

3. Фактически у нас появляется, если можно так сказать, два взаимозависимых слайдера. Крутить можно как вверху, так и внизу. Важно, чтобы выбранный товар в нижнем слайдере был по центру (если только этот товар не из первых и последних трех), а также был выделен (то есть было понятно, какой товар выбран).

Также я должен уточнить, что вид слайдера меняется в зависимости от коллекции. Это связано с тем, что фотографии немного разные по размерам и пропорции должны быть хорошо выглядящими. Поэтому не нужно удивляться, если картинка товара повернута боком и расположена несколько левее. Да, так и должно быть, отображение каждой коллекции нужно настроить раздельно. Грубо говоря, чтобы эти страницы были независимы, чтобы можно было взять одну из коллекций и поменять её отображение немного, а остальные сохранить.

Также ползунок у слайдера должен быть пропорционален количеству товаров в коллекции. Получается, что если у нас в коллекции 19 товаров, а сейчас на экране располагается 7 из 19, то ползунок должен занимать около трети ширины. Тут может быть проблема, что если в коллекции будет, например 8-10-12 товаров, то ползунок будет уж слишком широким и уродливым. Поэтому лучше все-таки сделать его чуть меньше реальных пропорций, может быть процентов на 20-30.

Работу нельзя, категорически нельзя делать на основном сайте. Он должен продолжить работать, а делать мы должны на поддомене , который сейчас полностью копирует содержание основного сайта. Потом, после всех тестов и утверждения, нужно будет перенести новое отображение коллекций на основной сайт.

p.s. требуется совпадение пиксель-в-пиксель, прошу это учитывать и оставлять меньше простора для самодеятельности.

p.p.s. в идеале прошу сначала показать мне скрипт слайдера, чтобы я проверил его на то, как он работает, как проходит перелистывание, как он выглядит в разных браузерах и т.п.

Мой скайп job_oleg.d

Joomla
12 лет назад
helpist
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Joomla

    Нужен программист отлично понимающий Joomla. Необходимо исправить несколько косяков 1. поработать со стилистикой сайта (все шрифты сделать одинаковыми) 2. настроить уведомления и регистрацию на сайте Работа исключительно вместе ...

    Joomla
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Довести до ума внешний вид магазина

    Надо сделать шапку, поменять шрифт, добавить слайдер товаров с ценой на главной, который можно настраивать по рубрике товаров. На главной слайдер картинок из записей, должен брать картинку сам. В общем сделать яркий магазин. И убрать ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Выводить во вкладке отзывы количество отзывов

    В компоненте jcomments для joomla во вкладке товара "отзывы" если отзывов нет, то в скобках сделать "отзывы (0)", если есть отзывы, чтобы показывало количество, например: отзывы (1) сайт: demet.com.ua Предложения от ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка инт.-маг. на Magento

    Нужен грамотный надежный исполнительный программист для постоянного сотрудничества. Для работающего магазина нужно сделать: Это в первую очередь: 1) Прикрутить фавикон 2) Поправить работу баннеров 3) Настроить работу динамического поиска ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикрутить сверстанный шаблон к OpenCart

    Требуется прикрутить готовый HTML-шаблон к OpenCart. Сложность шаблона можете оценить по скриншотам. Если не знакомы с OpenCart, предложите свой вариант. Главное, чтобы CMS удовлетворяла двум требованиям: была бесплатной, и обладала нужным ...

    HTMLOpencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подключить оплату картами

    $250

    Требуется помощь в подключении оплаты картами через одну из систем Authorize.Net SIM ING BANK - iDEAL Basic RBS WorldPay VeriSign Программирование не нужно, все модули есть. Нужно проконсультировать ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • [VamShop] внесение правок

    Здравствуйте. Имеется магазин на движке ВамШоп, необходимо внести туда ряд правок. Касающихся отображения товара, и добавления функции сравнения товаров, а так-же ещё ряд правок и функций skype: blackcat200777

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магазин инфопродуктов

    $300

    Нужен сайт на основании готового шаблона, выбранного из шаблонов templetamonster (шаблон интернет магазина http://www.templatemonster.com/ru/demo/32869.html) . основные задачи сайта: - 1) Осуществление автоматизированных продаж (получение клиентом после оплаты автоматического ответа ...

    HTML
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад