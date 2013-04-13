Довести до ума. Joomla

Есть сайт на Joomla. На нем есть страница коллекции примеры: (при личном общении)

После ознакомления ниже, и готовности взять задание, пишите на job_oleg.d

Сейчас они уже работают, все настроено. Но есть нужда полностью переделать эти страницы. Дизайн уже готов.

В текущей версии основная проблема с представлением фотографий. Они выглядят явно совсем не очень (это можно проверить зайдя на страницу товара, посмотрев ту же фотографию, но с другим фоном — она выглядит существенно лучше). Вторая проблема со слайдером, он слишком сложный и накрученный, из-за чего появляются проблемы в некоторых браузерах/мобильных устройствах.

Уточню, что фотографии для слайдера берутся, конечно же, автоматически из коллекции: берутся титульные (первые) фотографии у товаров.

К ТЗ я дам макеты (в .jpg и .psd) как нужно переделать страницы коллекций. Меняется практически все.

1. Принципиальное изменение фона на странице коллекции. При этом, на других страничках фон должен остаться прежним.

2. Слайдер существенно упрощается технологически. Поэтому огромное требование к тому, чтобы все отлично отображалось во всех браузерах, ни в чем не глючило, (да, IE 6 в расчет брать не будем), а также на мобильных устройствах, планшетах. Поэтому перед тем как брать какой-нибудь слайдер для доделки — имеет смысл сначала убедиться: кроссбраузерный ли он.

3. Фактически у нас появляется, если можно так сказать, два взаимозависимых слайдера. Крутить можно как вверху, так и внизу. Важно, чтобы выбранный товар в нижнем слайдере был по центру (если только этот товар не из первых и последних трех), а также был выделен (то есть было понятно, какой товар выбран).

Также я должен уточнить, что вид слайдера меняется в зависимости от коллекции. Это связано с тем, что фотографии немного разные по размерам и пропорции должны быть хорошо выглядящими. Поэтому не нужно удивляться, если картинка товара повернута боком и расположена несколько левее. Да, так и должно быть, отображение каждой коллекции нужно настроить раздельно. Грубо говоря, чтобы эти страницы были независимы, чтобы можно было взять одну из коллекций и поменять её отображение немного, а остальные сохранить.

Также ползунок у слайдера должен быть пропорционален количеству товаров в коллекции. Получается, что если у нас в коллекции 19 товаров, а сейчас на экране располагается 7 из 19, то ползунок должен занимать около трети ширины. Тут может быть проблема, что если в коллекции будет, например 8-10-12 товаров, то ползунок будет уж слишком широким и уродливым. Поэтому лучше все-таки сделать его чуть меньше реальных пропорций, может быть процентов на 20-30.

Работу нельзя, категорически нельзя делать на основном сайте. Он должен продолжить работать, а делать мы должны на поддомене , который сейчас полностью копирует содержание основного сайта. Потом, после всех тестов и утверждения, нужно будет перенести новое отображение коллекций на основной сайт.

p.s. требуется совпадение пиксель-в-пиксель, прошу это учитывать и оставлять меньше простора для самодеятельности.

p.p.s. в идеале прошу сначала показать мне скрипт слайдера, чтобы я проверил его на то, как он работает, как проходит перелистывание, как он выглядит в разных браузерах и т.п.

Мой скайп job_oleg.d