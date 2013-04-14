Доработки в интернет-магазина на Joomla

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Закрыт5 заявок246 просмотров

Добрый день!

Необходимо доделать магазин на joomla. ТЗ во вложении. www.brandciti.ru

Какие то вещи из ТЗ уже сделаны.

Joomla
12 лет назад
lobarev
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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