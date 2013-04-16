Допилить дизайн для JoomShopping

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка115 просмотров

Добрый день!

Итак, имеем сайт на Joomla 2.5.9

Установлен шаблон OT Boutiquebox

Установлен JoomShopping 3.14

Под шаблон есть дизайн для VirtueMart

(иконки, фоны и т.д)

Нужно этот дизайн настроить под JoomShopping

Сроки 3-5 дней

Демо шаблона можно посмотреть тут

http://demo.omegatheme.com/joomla25/ot_boutiquebox/

Joomla
12 лет назад
explorerkiev
Дмитрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$50
2 дня
Олег Все сделал в обещанный срок. Объяснил как установить и настроить. Качественно и быстро
Отличный заказчик, ясно формирует задачу, всегда на связи, с переводом денег нет никаких задержек. 10+ из 10, спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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