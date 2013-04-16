Есть сайт miradar.ru, CMS VamShop. Нужно исправить ошибки в сайте ( их не много) и внести не большие дополнения. Подробнее готов обсудить в скайпе.
Допилить дизайн для JoomShopping
Добрый день!
Итак, имеем сайт на Joomla 2.5.9
Установлен шаблон OT Boutiquebox
Установлен JoomShopping 3.14
Под шаблон есть дизайн для VirtueMart
(иконки, фоны и т.д)
Нужно этот дизайн настроить под JoomShopping
Сроки 3-5 дней
Демо шаблона можно посмотреть тут
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть ряд задач по доработке интернет-магазина на Drupal 6. Доработки – не значит, что все было сделано криво изначально! Задачи в рамках техподдержки. Задачи появляются время от времени, но постоянно, нужен постоянный ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт на Joomla. На нем есть страница коллекции примеры: (при личном общении) После ознакомления ниже, и готовности взять задание, пишите на job_oleg.d Сейчас они уже работают, все настроено. Но есть нужда полностью ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разработать скрипт (модуль), который будет тянуть информацию с TaoBao.com на сайт, работающий на openkart. Учётка на taobao, App Key, App Secret имеются. Нужно сделать также как тут dagtaoточкаcom ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен программист отлично понимающий Joomla. Необходимо исправить несколько косяков 1. поработать со стилистикой сайта (все шрифты сделать одинаковыми) 2. настроить уведомления и регистрацию на сайте Работа исключительно вместе ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо сделать шапку, поменять шрифт, добавить слайдер товаров с ценой на главной, который можно настраивать по рубрике товаров. На главной слайдер картинок из записей, должен брать картинку сам. В общем сделать яркий магазин. И убрать ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
В компоненте jcomments для joomla во вкладке товара "отзывы" если отзывов нет, то в скобках сделать "отзывы (0)", если есть отзывы, чтобы показывало количество, например: отзывы (1) сайт: demet.com.ua Предложения от ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен грамотный надежный исполнительный программист для постоянного сотрудничества. Для работающего магазина нужно сделать: Это в первую очередь: 1) Прикрутить фавикон 2) Поправить работу баннеров 3) Настроить работу динамического поиска ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется прикрутить готовый HTML-шаблон к OpenCart. Сложность шаблона можете оценить по скриншотам. Если не знакомы с OpenCart, предложите свой вариант. Главное, чтобы CMS удовлетворяла двум требованиям: была бесплатной, и обладала нужным ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад