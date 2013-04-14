Интернет магазин на shop cms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка132 просмотра

Необходимо установить готовый дизайн на движок shop cms. Дизайн в PSD готов. Бюджет за стандартный функционал 100$. За остальные доработки отдельная оплата.

12 лет назад
surov
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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