Переделка личного кабинета покупателя в PrestaShop

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Завершен2 заявки315 просмотров

Имеется ПрестаШоп 1.5.4. Необходимо переделать штатные поля регистрации покупателя.

При регистрации пользователя должно быть по мимо имеющихся полей:

Повторный ввод пароля (сверка с первым полем).

Отчество (необязательное поле)

В блоке: Информация о Вашей компании (необязательное поле)

Наименование компании

ИНН

КПП

ОГРН

Юридический адрес

Фактический адрес

ФИО руководителя

Должность руководителя

Руководитель действует на основании

Реквизиты банка и номер счета (большое поле)

В блоке Ваш адрес:

убрать поля:

Организация

Домашний телефон

Адрес (продолжение)

Далее выставить по порядку:

Имя

Фамилия

Отчество (должны цепляться из ранее заполненных полей)

Вместо поля Страна - переименовать в "Субъект РФ"

Вместо поля Регион - переименовать в "Район"

Вместо поля Город - переименовать в "Город, село, ПГТ и т.д."

Улица, проспект и т.д. (необязательное поле)

Номер дома (обязательное поле)

корпус, строение (необязательное поле)

номер квартиры или офиса (необязательное поле)

Телефон для связи (обязательное поле)

Другой телефон для связи (необязательное поле)

Дополнительная информация

Так же Важно что бы поле "Субъект РФ" отражался в блоке адресов покупателя при оформлении заказа.

PrestaShop
12 лет назад
MaxStrong
Максим 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

lonerric
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Хорошо справился с задачей. Были трудности, сроки увеличились за счет моих пожеланий, однако заявленная сумма осталась прежней, что приятно. Совету поработать с Андреем по похожему проекту, останетесь довольны качеством и ценой. Рекомендую.
Отличный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lonerric
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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