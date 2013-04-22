Есть сайт miradar.ru, CMS VamShop. Нужно исправить ошибки в сайте ( их не много) и внести не большие дополнения. Подробнее готов обсудить в скайпе.
Переделка личного кабинета покупателя в PrestaShop
Имеется ПрестаШоп 1.5.4. Необходимо переделать штатные поля регистрации покупателя.
При регистрации пользователя должно быть по мимо имеющихся полей:
Повторный ввод пароля (сверка с первым полем).
Отчество (необязательное поле)
В блоке: Информация о Вашей компании (необязательное поле)
Наименование компании
ИНН
КПП
ОГРН
Юридический адрес
Фактический адрес
ФИО руководителя
Должность руководителя
Руководитель действует на основании
Реквизиты банка и номер счета (большое поле)
В блоке Ваш адрес:
убрать поля:
Организация
Домашний телефон
Адрес (продолжение)
Далее выставить по порядку:
Имя
Фамилия
Отчество (должны цепляться из ранее заполненных полей)
Вместо поля Страна - переименовать в "Субъект РФ"
Вместо поля Регион - переименовать в "Район"
Вместо поля Город - переименовать в "Город, село, ПГТ и т.д."
Улица, проспект и т.д. (необязательное поле)
Номер дома (обязательное поле)
корпус, строение (необязательное поле)
номер квартиры или офиса (необязательное поле)
Телефон для связи (обязательное поле)
Другой телефон для связи (необязательное поле)
Дополнительная информация
Так же Важно что бы поле "Субъект РФ" отражался в блоке адресов покупателя при оформлении заказа.
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