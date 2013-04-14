Нужна переработка интернет магазина на Joomla

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Доброго времени суток!

Есть старый заброшенный (но при этом работающий) интернет магазин, по нему нужно сделать большое количество задач по уму, времени на все это не хватает поэтому ищется менеджер, который бы за наш бюджет сделал предложение по переработке и осуществил задуманное. А именно:

- нужна переработка дизана

- нужна переработка каталога

- нужно дополнение магазина товарами

- нужно привезти все описания к единой форме

- нужно пополнять интернет магазин полезными статьями

- нужно держать актуальные цены

- нужно и ГСа сделать СДЛ другими словами

Сайт на Джумле. Сначала план и порядок бюджета, который формируется из оплаты Вам + оплата фрилансеров. Кто возьмется?

Joomla
12 лет назад
romankos888
Кострюков 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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