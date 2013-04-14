OpenCart-магазин с импортом из eBay

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки152 просмотра

Требуется установить и настроить магазин на базе OpenCart согласно следующим требованиям:

1. Автоматический импорт товаров из eBay по заданному фильтру в магазин в соответствующие категории.

Например: флешки, до 20$, Buy It Now, новые

При этом импортируем флешки по производителям в соответствующие категории магазина: Kingston в Kingston и т.д.

Сохраняем все параметры товара: объем флешки, варианты цветов (если есть) и т.д.

Фактически это нужно будет сделать 1 раз вручную, чтобы наполнить базу.

2. Автоматическая ежесуточная проверка наличия товаров на eBay. Опрашиваем все товары из магазина по соответствующим позициям на eBay. Если товара в данный момент нет, тогда помечаем его в магазине, как закончившийся.

Также дополнительно проверяем товар в момент загрузки страницы с товаром покупателем.

3. Прикручиваем оплату через OnPay.

4. Установка 2-3 доп. модулей (рекомендуемые товары и т.п.)

Выбранному исполнителю будет предоставлено точное ТЗ.

P.S. Ребята, смешно видеть ценники 250-1000 $. Это все реализуется на базе готовых модулей. Причем, бесплатных. Ваше дело все это собрать и просто настроить. Если не знаете модулей, то не предлагайте самописные убер-системы. Если не найду исполнителей здесь, то сам за выходные сделаю.

Opencart
12 лет назад
aeternus
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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