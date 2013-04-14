Есть сайт miradar.ru, CMS VamShop. Нужно исправить ошибки в сайте ( их не много) и внести не большие дополнения. Подробнее готов обсудить в скайпе.
OpenCart-магазин с импортом из eBay
Требуется установить и настроить магазин на базе OpenCart согласно следующим требованиям:
1. Автоматический импорт товаров из eBay по заданному фильтру в магазин в соответствующие категории.
Например: флешки, до 20$, Buy It Now, новые
При этом импортируем флешки по производителям в соответствующие категории магазина: Kingston в Kingston и т.д.
Сохраняем все параметры товара: объем флешки, варианты цветов (если есть) и т.д.
Фактически это нужно будет сделать 1 раз вручную, чтобы наполнить базу.
2. Автоматическая ежесуточная проверка наличия товаров на eBay. Опрашиваем все товары из магазина по соответствующим позициям на eBay. Если товара в данный момент нет, тогда помечаем его в магазине, как закончившийся.
Также дополнительно проверяем товар в момент загрузки страницы с товаром покупателем.
3. Прикручиваем оплату через OnPay.
4. Установка 2-3 доп. модулей (рекомендуемые товары и т.п.)
Выбранному исполнителю будет предоставлено точное ТЗ.
P.S. Ребята, смешно видеть ценники 250-1000 $. Это все реализуется на базе готовых модулей. Причем, бесплатных. Ваше дело все это собрать и просто настроить. Если не знаете модулей, то не предлагайте самописные убер-системы. Если не найду исполнителей здесь, то сам за выходные сделаю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Имеется ПрестаШоп 1.5.4. Необходимо переделать штатные поля регистрации покупателя. При регистрации пользователя должно быть по мимо имеющихся полей: Повторный ввод пароля (сверка с первым полем). Отчество (необязательное поле) ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток! Есть старый заброшенный (но при этом работающий) интернет магазин, по нему нужно сделать большое количество задач по уму, времени на все это не хватает поэтому ищется менеджер, который бы ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо установить готовый дизайн на движок shop cms. Дизайн в PSD готов. Бюджет за стандартный функционал 100$. За остальные доработки отдельная оплата.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ищу верстальщика-программера для верстки и натяжки cms на готовый дизайн сайта – интернет-магазин. Инет-магазин сделан по образцу западного – функции можно посмотреть тут – www.sinomio.com зарегистрировавшись предварительно. Cms предпочтительно Drupal, но ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день! Итак, имеем сайт на Joomla 2.5.9 Установлен шаблон OT Boutiquebox Установлен JoomShopping 3.14 Под шаблон есть дизайн для VirtueMart (иконки, фоны и т.д) Нужно этот дизайн настроить ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть ряд задач по доработке интернет-магазина на Drupal 6. Доработки – не значит, что все было сделано криво изначально! Задачи в рамках техподдержки. Задачи появляются время от времени, но постоянно, нужен постоянный ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт на Joomla. На нем есть страница коллекции примеры: (при личном общении) После ознакомления ниже, и готовности взять задание, пишите на job_oleg.d Сейчас они уже работают, все настроено. Но есть нужда полностью ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разработать скрипт (модуль), который будет тянуть информацию с TaoBao.com на сайт, работающий на openkart. Учётка на taobao, App Key, App Secret имеются. Нужно сделать также как тут dagtaoточкаcom ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен программист отлично понимающий Joomla. Необходимо исправить несколько косяков 1. поработать со стилистикой сайта (все шрифты сделать одинаковыми) 2. настроить уведомления и регистрацию на сайте Работа исключительно вместе ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад