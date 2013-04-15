Интернет-магазин с конструктором дизайнов OpenCart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок164 просмотра

Нужно сделать интернет магазин по продаже чехлов для iPhone с индивидуальными дизайнами.

Основой магазина должен быть конструктор дизайнов типа этого: http://loookcases.com/

Движок магазина - OpenCart

Предлагайте Ваши цены. Приветствуются примеры подобных работ.

Opencart
12 лет назад
shalfeus
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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