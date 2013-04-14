Добрый день! Необходимо доделать магазин на joomla. ТЗ во вложении. www.brandciti.ru Какие то вещи из ТЗ уже сделаны.
Аналог Таобао
Нужен аналог Таобао. с последующей передачей исходников. На Joomla
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо разработать магазин на подобии arbuz.kz (слайдер, вид вывода товаров, filtrpro, анонсы, акции и т.д.) Интеграция с CRM. Платежные системы Visa, MasterCard Остальные подробности исполнителю. Пишите контакты. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте! Необходимо сделать копию такого интернет-магазина на http://www.sendflowers.ru/ Дизайн сайта и расположение блоков на главной странице сделать аналогичным http://megaflowers.ru или http://www.sendflowers.ru/ . ТЗ прикрепляю. Предлагайте свои цены и сроки. И на какой CMS ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт на PrestaShop (версия 1.4.10), стандартный шаблон – необходимо произвести ряд доработок. Подробное ТЗ во вложении. Срок исполнения - до 17.04.13 г.Закрыт12 лет назад
- $100
Требуется установить и настроить магазин на базе OpenCart согласно следующим требованиям: 1. Автоматический импорт товаров из eBay по заданному фильтру в магазин в соответствующие категории. Например: флешки, до 20$, Buy It ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется ПрестаШоп 1.5.4. Необходимо переделать штатные поля регистрации покупателя. При регистрации пользователя должно быть по мимо имеющихся полей: Повторный ввод пароля (сверка с первым полем). Отчество (необязательное поле) ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток! Есть старый заброшенный (но при этом работающий) интернет магазин, по нему нужно сделать большое количество задач по уму, времени на все это не хватает поэтому ищется менеджер, который бы ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо установить готовый дизайн на движок shop cms. Дизайн в PSD готов. Бюджет за стандартный функционал 100$. За остальные доработки отдельная оплата.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ищу верстальщика-программера для верстки и натяжки cms на готовый дизайн сайта – интернет-магазин. Инет-магазин сделан по образцу западного – функции можно посмотреть тут – www.sinomio.com зарегистрировавшись предварительно. Cms предпочтительно Drupal, но ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день! Итак, имеем сайт на Joomla 2.5.9 Установлен шаблон OT Boutiquebox Установлен JoomShopping 3.14 Под шаблон есть дизайн для VirtueMart (иконки, фоны и т.д) Нужно этот дизайн настроить ...Завершен12 лет назад