Интернет-магазин на OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки158 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать магазин на подобии arbuz.kz (слайдер, вид вывода товаров, filtrpro, анонсы, акции и т.д.)

Интеграция с CRM. Платежные системы Visa, MasterCard

Остальные подробности исполнителю. Пишите контакты.

Возможно увеличение бюджета, обговорим лично.

Opencart
12 лет назад
rafaoshkg
Рафаэль 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров