Система комментирования

$250
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Закрыт1 заявка124 просмотра

Создать систему комментирования товаров как на сайте http://rutaobao.com/

Цена договорная. ТЗ получите при разговоре в скайпе iron_dmc

12 лет назад
ErgalievDK
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров