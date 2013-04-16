Добрый день! Необходимо доделать магазин на joomla. ТЗ во вложении. www.brandciti.ru Какие то вещи из ТЗ уже сделаны.
Доработки: Joomla + Virt + слайдер
Нужно доработать слайдер: http://world-fashion.su/aksessuary/sumki
1 Добавить крайнее фото-ссылку в новом окне в конце слайдера "Перейти в раздел".
2 Добавить кнопку "Быстрый просмотр", на сайте реализован - надо подключить.
3 Сделать ссылками в новом окне на продукт в: фото, Название продукта, Цена.
4 Отключить выделение слайдера при быстром нажатии на кнопки листинга.
5 Слайдер не должен прокручивать товар по кругу.
6 Стрелка листинга, при достижении конца слайдера, становиться неактивной (полупрозрачной)
7 Добавить в админке в модуль слайдера (mod_sot_vm_simple_slider) поле "гиперсылка", прописать ее в мускл, и выгружать гиперсылку в слайдер: Ссылкой будет название слайдера, а также кнопка "Перейти в раздел" вверху слайдера слева и крайняя фотка в листинге.
8 Подключить отображение "новинка" из админки, в разделе реализован, подключить на слайдер
9 Сделать название слайдера резиновым, чтобы при длинных названиях слайдеров - фон растягивался и стягивался при коротких.
http://world-fashion.su/work/zs1.png
Только для опытного и ответственного программиста.
Оплата wmr, работа через http://www.weblancer.net/
Сроки, стоимость.
Заявки фрилансеров
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