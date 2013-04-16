Доработки: Joomla + Virt + слайдер

Нужно доработать слайдер: http://world-fashion.su/aksessuary/sumki

1 Добавить крайнее фото-ссылку в новом окне в конце слайдера "Перейти в раздел".

2 Добавить кнопку "Быстрый просмотр", на сайте реализован - надо подключить.

3 Сделать ссылками в новом окне на продукт в: фото, Название продукта, Цена.

4 Отключить выделение слайдера при быстром нажатии на кнопки листинга.

5 Слайдер не должен прокручивать товар по кругу.

6 Стрелка листинга, при достижении конца слайдера, становиться неактивной (полупрозрачной)

7 Добавить в админке в модуль слайдера (mod_sot_vm_simple_slider) поле "гиперсылка", прописать ее в мускл, и выгружать гиперсылку в слайдер: Ссылкой будет название слайдера, а также кнопка "Перейти в раздел" вверху слайдера слева и крайняя фотка в листинге.

8 Подключить отображение "новинка" из админки, в разделе реализован, подключить на слайдер

9 Сделать название слайдера резиновым, чтобы при длинных названиях слайдеров - фон растягивался и стягивался при коротких.

http://world-fashion.su/work/zs1.png

Только для опытного и ответственного программиста.

Оплата wmr, работа через http://www.weblancer.net/

Сроки, стоимость.