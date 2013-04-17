Фундук

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок247 просмотров

Требуется создать интернет-магазин орехов и сухофруктов. Предпочтение отдается реализации на Yii, возможны другие framework на PHP. Важно: желание и возможность заниматься доработкой и развитием ресурса.

В дальнейшем сотрудничество по другим проектам.

В приложении ТЗ и скрины макета.

PHPYii
12 лет назад
BorisSpb
Борис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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