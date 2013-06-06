Настроить интернет-магазин

$100
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Завершен1 заявка118 просмотров

milo-rukami

Настроить интернет-магазин.

Установить joomla + joomshoping + демо. Установить и настроить шаблон. Настроить вывод модулей и меню. Обучение

Joomla
12 лет назад
dmitriia
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Все ок
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад