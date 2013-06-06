Добрый день! Необходимо доделать магазин на joomla. ТЗ во вложении. www.brandciti.ru Какие то вещи из ТЗ уже сделаны.
Настроить интернет-магазин
milo-rukami
Настроить интернет-магазин.
Установить joomla + joomshoping + демо. Установить и настроить шаблон. Настроить вывод модулей и меню. Обучение
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