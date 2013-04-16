Изменения в "Корзине" Open Cart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок177 просмотров

Доброе время суток. Добрые люди, помогите!

Необходимо добавить картинки в " корзине" и "шагах". Поясняющий текст. Создать две категории на главной, вставить картинку "twitter".

Более подробная информация находится во вложении

12 лет назад
polo23
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров