Корректировка импорта csv в Prestashop

Нужен модуль импорта товаров который строку "категории (y,y,z...)" будет понимать не как список категорий в которых располагается товар, а как древовидный путь до категории товара. То есть чтобы категории (x,y,z...) все не создавались в корне, а Z была вложена в Y, а в Y вложена X.

Если не возможно, то необходима любая реализация импорта категорий из структуры:

1ур 2 ур 3ур

X Y Z

Prestashop 1.5.4