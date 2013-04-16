Имеется: интернет-магазин, работающий на платформе InSales (тема Hi-Tech): http://steklopodem.ru/ Требуется: 1. Доработать шаблон интернет-магазина на платформе InSales (платформу оставляем), дополнив его т.н. продающими триггерами: - ...
Корректировка импорта csv в Prestashop
Нужен модуль импорта товаров который строку "категории (y,y,z...)" будет понимать не как список категорий в которых располагается товар, а как древовидный путь до категории товара. То есть чтобы категории (x,y,z...) все не создавались в корне, а Z была вложена в Y, а в Y вложена X.
Если не возможно, то необходима любая реализация импорта категорий из структуры:
1ур 2 ур 3ур
X Y Z
Prestashop 1.5.4
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