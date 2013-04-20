Создание сайта

Очень благодарен компании "Кислород" за работу. как говорится у них на сайте вдохнули жизнь в мой новый сайт. Админку сделали простой и без всяких заморочек. ну что еще сказать, дизайн просто великолепен, даже мои клиенты хвалят. в общем работой доволен, остаюсь у них на поддержке сайта это специалисты которые знаю свое дело.