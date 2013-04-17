Требуется создать интернет-магазин орехов и сухофруктов. Предпочтение отдается реализации на Yii, возможны другие framework на PHP. Важно: желание и возможность заниматься доработкой и развитием ресурса. В дальнейшем сотрудничество по другим проектам. В приложении ...
Доработки магазина на Shop-Script
Необходимо сделать список правок для интернет-магазина парфюмерии, файл прилагается.
Сайт сделан на Shop-Script'е.
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