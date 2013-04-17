Интернет магазин на Opencart

Ищу толкового и ответственного исполнителя для постоянного сотрудничества по проектам на Opencart.

Первое задание: верстка + не хитрый функционал интернет магазина.

Дизайн весь готов и утверждён, нужно сделать в точности по нему.

Если вкратце словами:

1) На главной есть сладшоу и новости

2) В категории есть сладшоу и иконки, в подкатегории только иконки товаров.

3) Есть упрощённая форма заказа.

4) Почти дефолтная страница товара

5) Статичные страницы

Более подробно готов обсудить в скайпе.