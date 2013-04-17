Интернет магазин на Opencart

$333
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок191 просмотр

Ищу толкового и ответственного исполнителя для постоянного сотрудничества по проектам на Opencart.

Первое задание: верстка + не хитрый функционал интернет магазина.

Дизайн весь готов и утверждён, нужно сделать в точности по нему.

Если вкратце словами:

1) На главной есть сладшоу и новости

2) В категории есть сладшоу и иконки, в подкатегории только иконки товаров.

3) Есть упрощённая форма заказа.

4) Почти дефолтная страница товара

5) Статичные страницы

Более подробно готов обсудить в скайпе.

Opencart
12 лет назад
spaceworker
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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