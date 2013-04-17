Имеется сайт на битриксе http://clip2net.com/s/4W2IQY Необходимо сделать рецепты в формате XML, чтобы скормить яндексу! Указывайте стоимость работ!
Поправить ошибку в корзине на Ubercard
По непонятной причине перестала отображаться корзина. На странице корзины просто пустое место, как будто пропал сам модуль корзины пропал, а верстка осталась. Есть резервные файлы до того, как корзина работала. И я пробовал ее заливать на хостинг, но это не решило проблему. Видимо дело в базе данных. Работенка не сложная, я думаю. Но в дальнейшем будут постоянные задания и ищу специалиста на перспективу с оплатой за выполненную работу.
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