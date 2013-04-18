Битрикс. Перенос из одной редакции в другую

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходимо в короткие сроки перенести сайт (интернет-магазин) из одной редакции Битрикса (стандарт) в другую (малый бизнес). Соответственно со всей примыкающей информацией о товарах.

Нужно перенести на другую редакцию и сделать редирект 301.

12 лет назад
Polizey
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$700
14 дней

Заявки фрилансеров

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить ошибку в корзине на Ubercard

    $50

    По непонятной причине перестала отображаться корзина. На странице корзины просто пустое место, как будто пропал сам модуль корзины пропал, а верстка осталась. Есть резервные файлы до того, как корзина работала. И я пробовал ее заливать ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин на Opencart

    $333

    Ищу толкового и ответственного исполнителя для постоянного сотрудничества по проектам на Opencart. Первое задание: верстка + не хитрый функционал интернет магазина. Дизайн весь готов и утверждён, нужно сделать в точности по ...

    Opencart
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фундук

    Требуется создать интернет-магазин орехов и сухофруктов. Предпочтение отдается реализации на Yii, возможны другие framework на PHP. Важно: желание и возможность заниматься доработкой и развитием ресурса. В дальнейшем сотрудничество по другим проектам. В приложении ...

    PHPYii
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта

    $250

    Нужно создать сайт по продаже путевок, также возможность подключать поисковые модули сетей партнеров. на главной странице нужно реализовать показ новых туров, также дополнительные страницы информации о турах и памятка для туристов, при заказе ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изменения в "Корзине" Open Cart

    $50

    Доброе время суток. Добрые люди, помогите! Необходимо добавить картинки в " корзине" и "шагах". Поясняющий текст. Создать две категории на главной, вставить картинку "twitter". Более подробная информация находится во ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корректировка импорта csv в Prestashop

    Нужен модуль импорта товаров который строку "категории (y,y,z...)" будет понимать не как список категорий в которых располагается товар, а как древовидный путь до категории товара. То есть чтобы категории (x,y,z...) все не создавались в корне, ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад