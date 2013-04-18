Битрикс. Перенос из одной редакции в другую

Необходимо в короткие сроки перенести сайт (интернет-магазин) из одной редакции Битрикса (стандарт) в другую (малый бизнес). Соответственно со всей примыкающей информацией о товарах.

Нужно перенести на другую редакцию и сделать редирект 301.