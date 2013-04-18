Создать интернет-магазин детских игрушек

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Закрыт34 заявки207 просмотров

Создать именно интернет-магазин по продаже детских игрушек с корзиной, системой учета и со всеми необходимыми составляющими с нуля. Жду ваших предложений по срокам и стоимости!

12 лет назад
ma143sha
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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