Необходимо разбить категории товара в наличие и под заказ. Как в этом магазине, только два столбца: http://atletic-food.ru/index.php?route=common/home Должно быть так: В наличие ...
Создать интернет-магазин детских игрушек
Создать именно интернет-магазин по продаже детских игрушек с корзиной, системой учета и со всеми необходимыми составляющими с нуля. Жду ваших предложений по срокам и стоимости!
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