Сверстать шаблон и сделать модель данных в Битркс

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Необходимо сверстать шаблон (есть psd) для Битрикс, а также создать модель данных (поля) для интернет магазина.

12 лет назад
esvost
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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