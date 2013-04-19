Сайт с уклоном под интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт14 заявок209 просмотров

Нужно разработать сайт с уклоном под интернет магазин на php с хранением базы в mysql. Желательно с разработкой дизайна

Можно на каком-то готовом движке но доработанном под мои нужды. По мимо интернет магазина должна быть интеграция с каким-нибудь безопасным форумом.

-Оформлять товар могут пользователи без регистрации используя корзину заказов.

-Зарегистрированные пользователи, могут отслеживать состояние заказа. Незарегистрированные пользователи, получают код по которому отслеживают состояние заказа.

-Возможность добавить из админки менеджеров, которые будут наполнять базу товаров из админки можно выбирать какую категорию

может наполнять конкретный менеджер. Несколько менеджеров могут наполнять одну и туже категорию, но удалять могут только тот товар, который добавили они. Товар можно временно скрывать в случае его отсутствия и опять возвращать, все это должно делаться легко и интуитивно понятно обычному пользователю пк.

-Каталог продукции выбирается по категориям и подкатегориям с возможностью выбора определенного бренда(фирмы) продукции.

-Блок последних просмотренных товаров и отдельный блок популярных товаров.

-В админке должны добавляться города в какие будет возможна доставка курьерской службой и там же указываться цена такой доставки, и в зависимости от выбранного города при заказе будет формироваться цена с учетом доставки именно в этот город (если выбран способ доставки курьером)

-Удобно настраиваемый поиск по товарам, с использованием фильтров, которые будут меняться в зависимости от категории товаров.

-Возможность задавать в админке различные общие параметры(характеристики) для всех товаров, а так же разные для каждой подкатегории, которая и будет в фильтрах поиска.

-Интеграция сайта с каким-нибудь безопасным форумум и доской объявлений.

-Возможность выставлять скидки и акции на товар.

-Возможность сравнения товаров из одной подкатегории.

-Поддержка различных платежных систем. (причем чтоб все удобно подключалось модулями, чтоб в админке можно было отключить или включить различные виды оплат и прочий функционал сайта)

Само собой все введенные данные, должны проверяться чтоб не было всяких дыр и уязвимостей. При регистрации оформлении заказа должна быть защита от ботов (капча). Код должен быть читабильным. Сайт должен быть интуитивно понятным. Остальное функции и дополнения будут обговорены лично. Желательно сразу оставить ссылки на подобные ваши проекты.

MySQLPHP
12 лет назад
ncphantom
Анатолий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка сайта для галереи

    $900

    Для галереи требуется разработать сайт - есть дизайн, техническое задание и верстка в процессе. Прикладываю изображение основных страниц. Техническое задание могу выслать по запросу.

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    $1000

    Нужно разработать под ключ интернет магазин - продукты питания и промышленные товары. Без фильтров и характеристик, рейтинов - простые описания и фото. Комментарии к товарам. Без онлайн оплат - только наличными курьеру. ...

    OpencartYii
    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    Здравствуйте. Нужен установленный и настроенный интернет магазин (нарисовать, сверстать, настроить скрипты). Наполнение и последующие действия пока не нужны. ТЗ смотрите во вложении. Пожалуйста, указывайте реальные сроки и реальную цену за указанный ...

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Битрикс. Перенос из одной редакции в другую

    $500

    Необходимо в короткие сроки перенести сайт (интернет-магазин) из одной редакции Битрикса (стандарт) в другую (малый бизнес). Соответственно со всей примыкающей информацией о товарах. Нужно перенести на другую редакцию и сделать редирект 301.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить ошибку в корзине на Ubercard

    $50

    По непонятной причине перестала отображаться корзина. На странице корзины просто пустое место, как будто пропал сам модуль корзины пропал, а верстка осталась. Есть резервные файлы до того, как корзина работала. И я пробовал ее заливать ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад