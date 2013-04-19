Для галереи требуется разработать сайт - есть дизайн, техническое задание и верстка в процессе. Прикладываю изображение основных страниц. Техническое задание могу выслать по запросу.
Сайт с уклоном под интернет-магазин
Нужно разработать сайт с уклоном под интернет магазин на php с хранением базы в mysql. Желательно с разработкой дизайна
Можно на каком-то готовом движке но доработанном под мои нужды. По мимо интернет магазина должна быть интеграция с каким-нибудь безопасным форумом.
-Оформлять товар могут пользователи без регистрации используя корзину заказов.
-Зарегистрированные пользователи, могут отслеживать состояние заказа. Незарегистрированные пользователи, получают код по которому отслеживают состояние заказа.
-Возможность добавить из админки менеджеров, которые будут наполнять базу товаров из админки можно выбирать какую категорию
может наполнять конкретный менеджер. Несколько менеджеров могут наполнять одну и туже категорию, но удалять могут только тот товар, который добавили они. Товар можно временно скрывать в случае его отсутствия и опять возвращать, все это должно делаться легко и интуитивно понятно обычному пользователю пк.
-Каталог продукции выбирается по категориям и подкатегориям с возможностью выбора определенного бренда(фирмы) продукции.
-Блок последних просмотренных товаров и отдельный блок популярных товаров.
-В админке должны добавляться города в какие будет возможна доставка курьерской службой и там же указываться цена такой доставки, и в зависимости от выбранного города при заказе будет формироваться цена с учетом доставки именно в этот город (если выбран способ доставки курьером)
-Удобно настраиваемый поиск по товарам, с использованием фильтров, которые будут меняться в зависимости от категории товаров.
-Возможность задавать в админке различные общие параметры(характеристики) для всех товаров, а так же разные для каждой подкатегории, которая и будет в фильтрах поиска.
-Интеграция сайта с каким-нибудь безопасным форумум и доской объявлений.
-Возможность выставлять скидки и акции на товар.
-Возможность сравнения товаров из одной подкатегории.
-Поддержка различных платежных систем. (причем чтоб все удобно подключалось модулями, чтоб в админке можно было отключить или включить различные виды оплат и прочий функционал сайта)
Само собой все введенные данные, должны проверяться чтоб не было всяких дыр и уязвимостей. При регистрации оформлении заказа должна быть защита от ботов (капча). Код должен быть читабильным. Сайт должен быть интуитивно понятным. Остальное функции и дополнения будут обговорены лично. Желательно сразу оставить ссылки на подобные ваши проекты.
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