Нужно разработать сайт с уклоном под интернет магазин на php с хранением базы в mysql. Желательно с разработкой дизайна

Можно на каком-то готовом движке но доработанном под мои нужды. По мимо интернет магазина должна быть интеграция с каким-нибудь безопасным форумом.

-Оформлять товар могут пользователи без регистрации используя корзину заказов.

-Зарегистрированные пользователи, могут отслеживать состояние заказа. Незарегистрированные пользователи, получают код по которому отслеживают состояние заказа.

-Возможность добавить из админки менеджеров, которые будут наполнять базу товаров из админки можно выбирать какую категорию

может наполнять конкретный менеджер. Несколько менеджеров могут наполнять одну и туже категорию, но удалять могут только тот товар, который добавили они. Товар можно временно скрывать в случае его отсутствия и опять возвращать, все это должно делаться легко и интуитивно понятно обычному пользователю пк.

-Каталог продукции выбирается по категориям и подкатегориям с возможностью выбора определенного бренда(фирмы) продукции.

-Блок последних просмотренных товаров и отдельный блок популярных товаров.

-В админке должны добавляться города в какие будет возможна доставка курьерской службой и там же указываться цена такой доставки, и в зависимости от выбранного города при заказе будет формироваться цена с учетом доставки именно в этот город (если выбран способ доставки курьером)

-Удобно настраиваемый поиск по товарам, с использованием фильтров, которые будут меняться в зависимости от категории товаров.

-Возможность задавать в админке различные общие параметры(характеристики) для всех товаров, а так же разные для каждой подкатегории, которая и будет в фильтрах поиска.

-Интеграция сайта с каким-нибудь безопасным форумум и доской объявлений.

-Возможность выставлять скидки и акции на товар.

-Возможность сравнения товаров из одной подкатегории.

-Поддержка различных платежных систем. (причем чтоб все удобно подключалось модулями, чтоб в админке можно было отключить или включить различные виды оплат и прочий функционал сайта)

Само собой все введенные данные, должны проверяться чтоб не было всяких дыр и уязвимостей. При регистрации оформлении заказа должна быть защита от ботов (капча). Код должен быть читабильным. Сайт должен быть интуитивно понятным. Остальное функции и дополнения будут обговорены лично. Желательно сразу оставить ссылки на подобные ваши проекты.